الأنبا باسيليوس يتفقد اجتماع الأسرة بكاتدرائية يسوع الملك

تفقد الأنبا باسيليوس مساء امس الجمعة إجتماع الأسرة بكاتدرائية يسوع الملك كان فى استقباله الأباء الأب كيرلس مكسيموس والأب يوحنا صموئيل راعيا الكاتدرائية وشعب الكاتدرائية المبارك .



و ألقى الأنبا باسيليوس كلمة روحية للأسر بعنوان ( ماذا ستترك و ماذا ستجدد ف السنة الجديدة ) و أختتم صاحب النيافة كلمته الروحية مهنئأ الجميع بحلول العام الميلادي الجديد وعيد الميلاد المجيد

تخلل الأجتماع فقرة الترانيم لكورال الكاتدرائية و فقرات روحية متنوعة وتم الإحتفال بختام العام الميلادي الحالي

واختتم الإجتماع الأنبا باسيليوس بالصلاة والبركة الرسولية لكل الحاضرين .

وجدير بالذكر تأتى هذه الزيارة التفقدية في إطار اهتمام و حرص الأنبا باسيليوس متابعة كل الأجتماعات في كل كنائس الايبارشية

