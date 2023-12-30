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السبت 30 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الأنبا باسيليوس يتفقد اجتماع الأسرة بكاتدرائية يسوع الملك

ارشيف
ارشيف
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تفقد الأنبا باسيليوس مساء امس الجمعة إجتماع الأسرة بكاتدرائية يسوع الملك كان فى استقباله الأباء الأب كيرلس مكسيموس والأب يوحنا صموئيل راعيا الكاتدرائية وشعب الكاتدرائية المبارك . 
 

 

و ألقى الأنبا باسيليوس كلمة روحية للأسر بعنوان ( ماذا ستترك و ماذا ستجدد ف السنة الجديدة  ) و أختتم صاحب النيافة كلمته الروحية مهنئأ الجميع بحلول العام الميلادي الجديد وعيد الميلاد المجيد 
تخلل الأجتماع فقرة الترانيم لكورال الكاتدرائية و فقرات روحية متنوعة وتم الإحتفال بختام العام الميلادي الحالي 
واختتم الإجتماع  الأنبا باسيليوس بالصلاة والبركة الرسولية لكل الحاضرين .
وجدير بالذكر تأتى هذه الزيارة التفقدية في إطار اهتمام و حرص الأنبا باسيليوس متابعة كل الأجتماعات في كل كنائس الايبارشية 
 

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