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السبت 30 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

دبلوماسي أمريكي: الاستيطان يلحق الضرر بفرص تطبيق حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين

الاستيطان
الاستيطان
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أكد نائب المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي روبرت وود، أن استمرار النشاط الاستيطاني يلحق الضرر بفرص التوصل إلى تطبيق حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مضيفا أن الطريق نحو السلام ليس بالسهل.

وقال الدبلوماسي الأمريكي ـ حسبما أفادت قناة ( الحرة ) الأمريكية اليوم السبت ـ إن الطريق للسلام ليس بالسهل ولا السلس، كما أن البناء المستمر للمستوطنات وزيادة العنف في الضفة الغربية يزيد من صعوبة هذه الرحلة.

وشدد على ضرورة أن تتخذ إسرائيل إجراءات إضافية لتجنب إلحاق أضرار بالمدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية على حد سواء.

الفلسطينيين الإسرائيليين الاستيطان الضفة الغربية