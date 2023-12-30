ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 30 ديسمبر 2023

السبت 30/ديسمبر/2023 - 08:28 ص

ارتفعت أسعار الذهب فى بداية تعاملات اليوم السبت بقيمة 35 جنيهًا للجرام، داخل محلات الصاغة ليشمل بذلك كل الأعيرة الذهبية.



ووصل سعر الجرام من عيار 21 الاكثر تداولا نحو 3150 جنيه للبيع و 3185 جنيه للشراء و عيار 18 سجل 2684 جنيه للبيع و 2700 جنيه للشراء .

وسجل سعر عيار 14 حوالي 2057جنيه للبيع و 2090 جنيه للشراء و طعيار 24 نحو 3528 جنيه للبيع و3583 جنيه للشراء .



ووصل سعر الجنيه الذهب الي 24.100الف جنيه للبيع و 25.248 الف جنيه للشراء و أوقية الذهب 112الف جنيه و 113.43 الف جنيه للشراء .



وبلغ سعر كيلو الذهب حوالي 3.525 مليون جنيه للبيع و 3.6 مليون جنيه للشراء