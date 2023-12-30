الزراعة: الدولة تفكر في إنتاج محاصيل تؤدي للاكتفاء الذاتي والتصدير.. خبراء: خطوة مهمة لتوفير العملة الصعبة.. ومصر تمتلك إمكانيات لا حصر لها

تسعى الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية بتحقيق الاكتفاء الذاتي وعدم الحاجة إلى الاستيراد من الخارج إلا في أضيق الحدود، حيث أكد الدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة، أن الدولة المصرية اتخذت قرار التوسع في الصحراء بشكل أفقي ورأسي ولا تترك أي مورد دون استغلاله، مشيرًا إلى أنه تم إضافة من 1.5 إلى 2 مليون من أصل زراعة 8 مليون فدان، مؤكدا أن هذا الرقم المنزرع خلال السنوات الماضية خيالي.

وأشار محمد فهيم، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الدولة المصرية دفعت مئات المليارات في بنية أساسية للاستصلاح ولا يوجد مكان لم تطأه قدم الرئيس السيسي، موضحًا أن التوسع الرأسي في الاستصلاح ساهم في زيادة الإنتاج الزراعي في مصر.

وتابع: "التحول للري الحديث واستخدام الميكنة الحديثة وتبطين الترع ساهم في توفير المياه، فضلا عن أن كل المحاصيل الإستراتيجية في مصر هي أصناف قصيرة العمر وموفرة للمياه ومتأقلمة مع التغيرات المناخية"، لافتا إلى أن الدولة بدأت تفكر في إنتاج محاصيل تؤدي للاكتفاء الذاتي والتصدير.

وفي هذا السياق يقول الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة في شتى الملفات بصفة عامة وملف الزراعة بصفة خاصة بفضل استصلاح أراضي جديدة في جميع أنحاء الجمهورية سواء كان في توشكى أو الوادي الجديد أو أرض غرب المنيا أو غيرهما مؤكدًا أن تلك الخطوات مهمة جدًا في ظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم.

وأضاف «خليفة» في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أن القرار التي اتخذته الدولة بالتوسع في الصحراء بشكل أفقي ورأسي وأضافة أراضي زراعية جديدة تنضم إلى الرقعة الزراعية خطوة مهمة للغاية لحفظ الأمن الغذائي خاصة وأن الأمن الغذائي وتوفير احتياجاتنا تعد قضية أمن قومي.

وفي نفس السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، أن مصر تمتلك إمكانيات لا حصر لها في مجال الزراعة ولكن لا تستغلها بشكل صحيح، مؤكدًا أن استغلال تلك الإمكانيات بالشكل الأمثل يوفر على مصر ملايين الدولارات التي نستورد بها من الخارج خاصة في ظل إرتفاع سعر الدولار وكسرة حاجز الثلاثين جنيها.

وأضاف محمود في تصريحاته لـ«البوابة نيوز»، أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية خطوة جيدة للغاية ولكن يجب العمل على تطوير إنتاج المحاصيل الزراعية والاهتمام بالمحاصيل الإستراتيجية من الحبوب الزراعية من القمح والذرة والأرز إلى جانب وجود استراتيجية جديدة لزيادة الصادرات الزراعية للخارج.