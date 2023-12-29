«إنفينكس» تشحن 4.2 مليون هاتف ذكي عالميا خلال الربع الثالث من 2023

أعلنت «إنفينكس» عن تحقيقها لنمو ملحوظ في الربع الثالث من عام 2023، حيث أظهر تقرير تتبع الهواتف المحمولة الصادر عن مؤسسة IDC أن إنفينكس حصلت على المرتبة الأولى بين أفضل 10 علامات تجارية عالمية للهواتف الذكية من حيث الشحنات.

ووفقًا لتقرير IDC، حققت إنفينكس أكبر زيادة سنوية في شحنات الهواتف الذكية على مستوى العالم، حيث وصلت الشحنات إلى 4.2 مليون وحدة خلال الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس نموًا بنسبة 74.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأكد بنيامين جيانج، الرئيس التنفيذي لشركة إنفينكس، أن هذا النمو جاء نتيجة التزام إنفينكس بتوفير التكنولوجيا المتقدمة بأسعار مقبولة، مما جعلها متاحة لشرائح أوسع من المستخدمين.

وأضاف أن هواتف إنفينكس الأخيرة، مثل GT 10 Pro وسلسلة ZERO 30، حققت إشادة واسعة بفضل أسعارها المنافسة وقدراتها الموثوقة في مجال الألعاب والفيديو. وشدد على أن الاستراتيجية المبتكرة للعلامة التجارية واتفاقيات التعاون المشترك تسهم في الحفاظ على صورة إنفينكس كعلامة تجارية شبابية وجذابة.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة إنفينكس أن نجاح الشركة في الأسواق الناشئة مثل نيجيريا وإندونيسيا والفلبين يعكس التزامها بالتوسع العالمي. وأشار إلى أن إنفينكس تولي الأولوية لإنشاء أساس قوي للتجارة الإلكترونية، مما يسهم في الوصول إلى المستهلكين بشكل فعال ومباشر.

يأتي هذا النجاح في ظل ازدياد أهمية الشراكات الإستراتيجية ومبادرات التسويق التي قامت بها إنفينكس، بما في ذلك شراكات مع الجناح الإيطالي في مهرجان البندقية السينمائي الدولي والتعاون مع عدة علامات تجارية مشهورة.