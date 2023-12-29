العاهل الأردني ورئيس وزراء كندا يدعوان لتكثيف الضغط الدولي لوقف إطلاق النار بغزة

تلقى ملك الأردن عبدالله الثاني، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا من جاستن ترودو رئيس الوزراء الكندي، حيث دعا خلاله إلى تكثيف الضغط الدولي للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية.

وشدد عبدالله الثاني علي أهمية حماية المدنيين وزيادة المساعدات الإنسانية إلى القطاع وضمان إيصالها بشكل مستدام، لافتا إلى جهود بلاده بهذا الخصوص.

وأكد على رفض الأردن التام لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وللتهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، داعيا إلى التصدي لأعمال العنف من قبل المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأشار إلي أن الحلول الأمنية والعسكرية لا يمكنها أن تحقق السلام، بل السبيل الوحيد لذلك هو العمل نحو أفق سياسي يفضي إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.