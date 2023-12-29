المنافس الصيني لـChatGPT يتخطى 100 مليون مستخدم

أعلنت شركة التكنولوجيا الصينية بايدور Baidu أن إجمالي عدد المستخدمين لأداتها للذكاء الاصطناعي الشبيهة بتشات جي بي تي ChatGPT والمعروفة بإرني Ernie تجاوز 100 مليون.

ولم تعلن بايدو Baidu عن ما إذا كان عدد مستخدمي نموذجها اللغوي نشطين أم هم مستخدمين لفترة محددة، وفقًا لما نقلته شبكة "سي إن بي سي" اليوم الجمعة.

وكانت شركة OpenAI المدعومة من مايكروسوفت Microsoft أعلنت في نوفمبر الماضي أن عدد مستخدمي روبوتها للدردشة ChatGPT بلغ 100 مليون مستخدم نشط أسبوعيًا، وروبوت الدردشة غير متاح في الصين لكن من الممكن استخدامه باللغة الصينية.

أما Ernie فمن الممكن استخدامه باللغة الإنجليزية بالإضافة إلى لغته الأساسية - الصينية - ويتطلب رقم هاتف محمول صيني لتسجيل المستخدم.

وأطلقت Baidu روبوتها للدردشة في مارس، لكنها لم تحصل على الموافقة التنظيمية لطرحه جماهيريًا إلا في أغسطس، حينما تلقى العديد من المنتجين المحليين الضوء الأخضر للانطلاق.