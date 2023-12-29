رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية: السعال المستمر أبرز أعراض متحور JN1

قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إنَّ المتحور الجديد لفيروس كورونا هو أحد متحورات «أوميكرون»، ونتج عن تغير طفرة واحدة ولا يسبب أعراضاً خطيرة، موضحاً أنَّ كافة متحورات أوميكرون التي ظهرت على مدار الأشهر الستة الأخيرة، وهي أكثر من 200 متحور، جميعها سريعة الانتشار وغير خطيرة الأعراض.

وأضاف «عودة»، في مداخلته الهاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ أعراض المتحور الجديد، JN1، أخف تأثيراً من فيروس الإنفلونزا، وللتفرقة بين المتحور الأخير وأية إصابات بالمتحورات الأخرى، هو الشعور بألم خفيف بالحلق والسعال المستمر وأعراضه تظهر من يومين إلى 7 أيام، فيما يتشابه مع أعراض أخرى مثل «الشعور بتكسير الجسم والتعب».

وتابع رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية: «أبرز الأعراض التي تظهر على الأطفال عند إصابتهم بالمتحور الجديد، هي قلة التركيز والإفراط في النوم»، لافتاً إلى أنَّ متحورات أوميكرون الأخيرة أبرز أعراضها فقدان حاسة الشم والتذوق مع بدء الإصابة بالفيروس.