محمد إمام يكشف تفاصيل لقائه بالمستشار تركى آل شيخ: انتظروا مفاجآت قريبًا

كشف الفنان محمد إمام عن تفاصيل اللقاء الذى جمع بينه وبين المستشار تركى آل شيخ، ومجموعة من زملائه الفنانين وهم الفنان كريم عبد العزيز والفنان ماجد الكدواني.

وعلق إمام فى منشور له على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، قائلًا "لقاء مهم مع معالى الوزير تركى آل شيخ، من أجل النهضة بصناعة الفن المصرى والعربى لمستويات هائلة، إن شاء الله مفاجآت كتير قريب".

يشارك الفنان محمد إمام فى الموسم السينمائى الحالى بفيلم "أبو نسب"، وتم عرض الفيلم بدور العرض السينمائى بمصر خلال الأيام القليلة الماضية، وحقق نجاحًا كبيرًا، وحاليًا يعرض الفيلم بسينمات الدول العربية.

فيلم «أبو نسب» بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج رامى إمام.

يذكر أن فيلم «أبو نسب» هو التعاون الثالث بين ياسمين صبري ومحمد إمام في السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى «جحيم في الهند» عام 2016 و«ليلة هنا وسرور» عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى، وكذلك على مستوى شباك التذاكر السينمائي.