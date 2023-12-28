فلسطين تسجل انخفاضا حادا في مؤشر الخدمات الاقتصادية خلال نوفمبر

أفادت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، اليوم الخميس، بتسجيل انخفاض حاد في مؤشر الخدمات الاقتصادية خلال شهر نوفمبر، نتيجة استمرار الهجمات الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي إلى أن الخسائر الناجمة عن توقف شبه كامل في عمليات الإنتاج بلغت حوالي 1.5 مليار دولار خلال الشهرين الماضيين، أي ما يُعادل حوالي 25 مليون دولار يوميًا. هذا بالإضافة إلى الخسائر المباشرة في الممتلكات والأصول.

وفي سياق متصل، شهد عدد الشركات الجديدة المسجلة في نوفمبر 2023 انخفاضًا بنسبة 57.1% مقارنة بالشهر السابق، وانخفض العدد بنسبة 59.0% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

وبلغ رأس المال لهذه الشركات انخفاضًا بنسبة 52.4% مقارنة بالشهر السابق، وانخفض بنسبة 71.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وسجلت الوزارة تسجيل 87 شركة جديدة في محافظات الضفة الغربية خلال شهر نوفمبر 2023، برأسمال إجمالي قدره 7.9 مليون دولار.

وشهد عدد التجار الجدد المسجلين في السجل التجاري لشهر نوفمبر 2023 انخفاضًا بنسبة 52.8% مقارنة بالشهر السابق، كما انخفض هذا العدد بنسبة 80.2% بالمقارنة بشهر يناير من عام 2022، إذ قامت وزارة الاقتصاد الوطني خلال شهر نوفمبر 2023 بتسجيل 68 تاجرًا جديدًا، شكلت الإناث 8.8% من إجمالي المسجلين في السجل التجاري.

وانخفض عدد المصانع المرخصة الجديدة بنسبة 33.3% مقارنة بالشهر السابق، كما انخفض بنسبة 75.0 مقارنة بالشهر المناظر 2022، وسجلت قيمة رأس المال لهذه المصانع انخفاضًا بنسبة 21.6% مقارنة بالشهر السابق، كما انخفضت هذه النسبة 68.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، إذ تم ترخيص مصنعين جديدين خلال شهر نوفمبر 2023.

وشهد عدد رخص الاستيراد لشهر نوفمبر 2023 انخفاضًا بنسبة 73.6% مقارنة بالشهر السابق، فيما انخفض هذا العدد بنسبة 74.4% مقارنة بالشهر المناظر من عام 2022، كما شهدت قيمة رخص الاستيراد انخفاضًا بنسبة 43.6% مقارنة بالشهر السابق، فيما انخفضت هذه القيمة بنسبة 38.0% مقارنة بالشهر المناظر 2022، إذ أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني 865 رخصة استيراد خلال شهر نوفمبر 2023، لمواد وسلع مختلفة، وبقيمة إجمالية بلغت 89 مليون دولار.

وتشير نتائج التقرير إلى أن كمية الذهب الواردة إلى مديرية مراقبة ودمغ المعادن الثمينة لشهر نوفمبر 2023 انخفضت بنسبة 52.2% مقارنة بالشهر السابق، كما انخفضت بنسبة 68.5% مقارنة بيناير من عام 2022، كما سجلت كمية الذهب المدموغ لهذا الشهر انخفاضًا بنسبة 51.0% مقارنة بالشهر السابق، مُقابل انخفاض بنسبة 68.2% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، في حين شهدت الإيرادات المحصلة من الدمغة انخفاضًا بنسبة 58.0% مقارنة بالشهر السابق، مقابل انخفاض بنسبة 75.4% مقارنة بالشهر المناظر 2022، إذ بلغت كمية الذهب المدموغ حوالي 434.956 كغم.

وخلال شهر نوفمبر 2023 تم إيداع 168 علامة تجارية لدى الوزارة من أجل تسجيلها، كما تم تسجيل 113 علامة تجارية جديدة، فيما تم تجديد 108 علامات تجارية بعد مرور أكثر من سبع سنوات على تسجيلها.