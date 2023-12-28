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الخميس 28 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد الشناوي: الأهلي استحق لقب السوبر ومبروك للجماهير

محمد الشناوي حارس
محمد الشناوي حارس الأهلي
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أعرب محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج بلقب السوبر المصري، على حساب فريق مودرن فيوتشر. 

وحقق الأهلي الفوز على فيوتشر برباعية مقابل هدفين ليتوج بطلا لكأس السوبر المصري للأبطال للمرة 14 في تاريخه. 

وقال محمد الشناوي في تصريحات بعد اللقاء أن الأهلي يستحق الفوز بالبطولة بالنظام الجديد.

وأكد الشناوي أن التتويج بالبطولة شعور رائع للغاية بعد العودة من منافسات بطولة كأس العالم للأندية والحصول على المركز الثالث، مضيفًا أن الفوز جاء في توقيت صعب.

ووجه التهنئة إلى زملائه اللاعبين قائلًا: أشكركم على العزيمة والإصرار للحصول على البطولة وإسعاد الجماهير الحاضرة في الإمارات.

واختتم الشناوي حديثه موجهًا التهنئة إلى جماهير النادي الأهلي، وخص بالتهنئة الجماهير التي زحفت خلف الفريق إلى الإمارات ودول الخليج لتحتفل معه باللقب.

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