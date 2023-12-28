تعاون بين "رياضة الفيوم" وإدارة الوعى الأثرى لنشر الوعي بجامعة الفيوم

قامت إدارة الوعى الأثرى بمنطقة اثار الفيوم تحت رعاية الدكتور علي البطل مدير عام اثار الفيوم، بعقد لقاء تنسيقي مع الدكتور عاصم موسى، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، لبحث اوجه التعاون فى نشر الوعى الاثري بجامعة الفيوم.

وذلك بحضور اسامه الجيزاوي، وكيل المديريه للشباب والرياضة ونرمين عاطف، مديرة إدارة الوعى الاثري بأثار الفيوم والأستاذة إيمان يوسف، مديره مكتب وكيل وزاره الشباب والرياضة.

تم خلال اللقاء التنسيقي، استعراض سبل التعاون المشترك بين مديرية الشباب والرياضة وإدارة الوعى الاثري بمنطقة اثار الفيوم من خلال محاضرات علمية واثرية وعمل زيارات ميدانية للمناطق الاثرية بمحافظة الفيوم.

وذلك بهدف نشر الوعي الأثري بين مختلف الفئات، لتعميق روح الانتماء لديهم، وتوعيتهم بأهمية الحفاظ على حضارة مصر وتاريخها العريق وتنشيط السياحة الداخلية ومعرفة اهم المناطق الاثرية بمحافظة الفيوم فضلا عن اهتمام الإدارة بعمل توعية للمجتمع بخطورة الحفر والتنقيب عن الاثار والاضرار الناتجة من هذا الحفر وتوعية المجتمع باهمية الحفاظ علي اثار بلادنا.

أعرب الدكتور عاصم عن ترحيبه بتنفيذ هذه المبادرة، كونها تسهم في تعميق روح الانتماء لدى المواطنين، وإلقاء الضوء على ما تزخر به المحافظة من إمكانيات أثرية فريدة، ونشر الوعى الاثري بالفيوم

تأتى هذه اللقاءات استكمالًا لجهود إدارة الوعي الأثري لنشر الوعى الاثري بمحافظة الفيوم.

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