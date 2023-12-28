ضياء رشوان: مصر طرحت اقتراحًا يتضمن 3 مراحل تنتهي بوقف إطلاق النار في غزة

قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، إن مصر طرحت إطارا لمقترح لمحاولة تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية سعيا لوقف العدوان على قطاع غزة وإعادة الاستقرار للمنطقة.

وأضاف رشوان، أن صياغة هذا الإطار قد تمت بعد استماع مصر لوجهات نظر كل الأطراف المعنية، مشيرا إلى أن المقترح المصري يتضمن 3 مراحل متتالية ومرتبطة معا وتنتهي إلى وقف إطلاق النار.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، أن كل ما يتعلق بموضوع الحكومة الفلسطينية هو موضوع فلسطيني محض وهو محل نقاش بين كل الأطراف الفلسطينية.

وتابع أن مصر تؤكد أنها لم تتلق حتى الآن أي ردود على الإطار المقترح من أي من الأطراف المعنية.