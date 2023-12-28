رئيس مجلس الشيوخ يهنئ السيسي بالعام الميلادي الجديد

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة قرب حلول العام الميلادى الجديد، وجاء نصها :

الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

باسمي وباسم أعضاء مجلس الشيوخ أهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعام الميلادي الجديد، وأدعو الله عز وجل أن ينعم على مصرنا فى هذا العام بالسلم والأمن والرخاء، بقيادتكم وأن تتجاوزوا بها كل التحديات، وأن يتحقق على أيديكم كل ما يصبو إليه كل مصري وعربي.

ونحن إذ ندعو لكم في مطلع العام الجديد بموفور الصحة والعافية، فإننا نؤكد على دعم مجلس الشيوخ لقيادتكم الحكيمة ومسيرتكم الناجحة لتخطى الصعاب وتحقيق التنمية الشاملة لمصرنا الغالية.



حفظ الله مصر بلداً آمناً مطمئناً.