ads
الخميس 28 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

رئيس مجلس الشيوخ يهنئ السيسي بالعام الميلادي الجديد

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح  السيسى،  بمناسبة قرب حلول العام الميلادى الجديد، وجاء نصها :

 الرئيس عبد الفتاح السيسي،   رئيس الجمهورية. 

  باسمي وباسم  أعضاء مجلس الشيوخ أهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعام الميلادي الجديد، وأدعو الله عز وجل أن ينعم على مصرنا فى هذا العام بالسلم والأمن والرخاء، بقيادتكم وأن تتجاوزوا بها كل التحديات، وأن يتحقق على أيديكم كل ما يصبو إليه كل مصري وعربي.

ونحن إذ ندعو لكم في مطلع العام الجديد بموفور الصحة والعافية، فإننا نؤكد على دعم مجلس الشيوخ لقيادتكم الحكيمة ومسيرتكم الناجحة لتخطى الصعاب وتحقيق التنمية الشاملة لمصرنا الغالية.


حفظ الله مصر بلداً آمناً مطمئناً. 

رئيس مجلس الشيوخ - الرئيس عبدالفتاح السيسي عيد الميلاد