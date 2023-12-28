وزير الإنتاج الحربي: الوزارة تسعى لتطبيق أحدث تكنولوجيات التصنيع داخل شركاتها

اجتمع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي اليوم مع عدد من رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة، وكذا رؤساء القطاعات المعنيين بخطة البحوث بالهيئة القومية للإنتاج الحربي.

وأكد أهمية دور البحث العلمي وضرورة توجيه البحوث العلمية نحو تطوير تكنولوجيا الإنتاج بتقنيات متقدمة مثل الذكاء الصناعي وذلك للتمكن من توطين تكنولوجيا التصنيع الحديثة وزيادة نسبتها بخطوط الإنتاج بالشركات التابعة وبما يخدم تطوير المنتجات النمطية للشركات وإدخال منتجات جديدة يتم إضافتها إلى عائلة منتجات شركات الإنتاج الحربي (العسكرية/المدنية).

كما أشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن هذا الاجتماع يأتى بهدف مناقشة المشروعات البحثية الجديدة و كذا مناقشة آخر المستجدات الخاصة بالملفات والمشروعات التي تقوم بتنفيذها الشركات والوحدات التابعة وذلك للوقوف على مدى الالتزام بالمخطط الزمني لتلك المشروعات والعمل على تذليل أي معوقات قد تطرأ على العملية التصنيعية بأقصى سرعة ممكنة، كما تم خلال الاجتماع مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة وسبل تحقيقها.

وأصدر وزير الدولة للإنتاج الحربي عدد من التوجيهات التي تتعلق بضرورة العمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة وزيادة نسبة المكون المحلي بالمنتجات باعتبار أن الصناعة هي قاطرة التنمية، ووجّه بأهمية الاهتمام بالابحاث العلمية والتي تعمل على تطوير العملية التصنيعية وتطبيق مباديء الحوكمة بكافة القطاعات بالشركات والوحدات التابعة بما يضمن إدارة الأصول المملوكة بكفاءة والتصدي المسبق لأي محاولات للتعدي عليها.

ومن جانبه قال المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد بكر أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصا بالأبحاث العلمية و تطبيقها داخل الشركات و الواحدات، مضيفًا أنه خلال الاجتماع تم عرض العديد من المشروعات البحثية الجديدة من قبل رؤساء مجالس الإدارات و مناقشة سبل تطبيقها داخل شركاتهم، حيث تسعي الوزارة دائمًا لتطبيق أحدث تكنولوجيات التصنيع داخل شركاتها،هذا بالإضافة إلى تخصيص رقم تليفون لتلقى الأبحاث العلمية و المقترحات عبر الرقم : 01070168748 ، وبريد إلكترونى:

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