سون يقود التشكيل المتوقع لتوتنهام أمام برايتون

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام التاسعة والنصف من مساء اليوم الخميس، نحو ملعب "فالمر"، لمتابعة ختام جولة "البوكسينج داى"، حيث يستضيف فريق برايتون نظيره توتنهام هوتسبير، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.

جاء تشكيل توتنهام هوتسبير المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو، بن دافيز، كريستيان روميرو، إميرسون.

خط الوسط: سار، سكيب، ديان كولوسوفيكسي.

خط الهجوم: هيونج مين سون، جونسون، ريتشارلسون.

وتحمل تلك الجولة اسم "بوكسينج داي"، والتى تعود تسميتها إلى الحقبة الإقطاعية، عندما كان النبلاء يمنحون العاملين لديهم صناديق تحوي مواد غذائية، بينما أصبحت تلك الجولة في الحاضر هدية للمشجعين، رغم أنها لا تقام كاملة في نفس اليوم، بل توزع على عدة أيام، مثلما يحدث في الأسابيع العادية، وتكون إعلاناً لنهاية الدور الأول من البطولة، وستحدد هوية بطل الشتاء.



ويسعى فريق توتنهام لمواصلة سلسلة النتائج الإيجابية التى يحققها فى الفترة الأخيرة، بعد الفوز فى الثلاث جولات ماضية أمام إيفرتون ونوتينغهام فورست، نيوكاسل يونايتد، على التوالى.

كما يأمل فى تعديل موضعه فى ترتيب جدول البريميرليج والدخول فى المربع الذهبى قبل انتهاء الدور الأول.

ويحتل فريق توتنهام المركز الخامس برصيد 36 نقطة، على بعد نقطة واحدة من مانشستر سيتى حامل اللقب صاحب المركز الرابع برصيد 37 نقطة، بينما يقع فريق برايتون فى المركز التاسع برصيد 27 نقطة.