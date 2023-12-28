“العمل”: زيارة ميدانية لمتدربات التفصيل والخياطة لمصنع ملابس وتنسيق لتوقيع فرص عمل ببورسعيد

نظمت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد زيارة ميدانية لمتدربات ورش التفصيل والحياكة لخطوط الإنتاج داخل شركة سي آر إس جارمنت دنيم بالمنطقة الحرة العامة للاستثمار ،بمشاركة 40 متدربة بمركز التدريب المهنى التابع للمديرية ، وتفقد المتدربين لأقسام الإنتاج لتوضيح كافة مراحل الإنتاج واجراءاتها علي الطبيعة ، في إطار إطلاق فاعليات مبادرة قوافل التمكين و الحماية التي جرى إطلاقها من قبل الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل في المحافظة ، وذلك فى ضوء جهود المديرية التى تهدف إلى تأهيل المرأة لسوق العمل وتوفير الفرص اللائقة والتي توفر لها الحماية الاجتماعية و الأجر العادل و بيئة العمل الآمنة وتوفر التمكين اقتصاديًا، وإجتماعيًا، ورعايتها وحمايتها، ودمجها وتأهيلها لسوق العمل ،وكذلك تبنى أنماطاَ جديدة من التدريب المهني تُساعدها في تحقيق ذلك الهدف بالتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية ومركز التدريب المهني وشركاء التنمية، وأيضًا تنظيم لقاء مع مسؤولى الشركة وفريق العمل وجمعية المستثمرين ووحدة السكان بمحافظة بورسعيد لمناقشة كافة المعوقات و التحديات التي تواجه الشركة و كيفية تذليل العقبات والتعاون مع مديرية العمل لنشر الوعي بين العمال من ثقافة الحقوق والواجبات وإرساء قيمة العمل و تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية و تأمين بيئة العمل.

وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد، ان تلك الزيارة تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بنشر ثقافة التدريب من أجل التشغيل لتمكين المرأة وتوعيتها بحقوقها وواجباتها ومشاركتها في بناء "الجمهورية الجديدة" كعنصر أساسى من عناصر التنمية، وتفعيل دور أجهزة المديريات بالمحافظات لتحقيق هذا الهدف.

وأضاف مدير المديرية انه إستقبله خلال الزيارة وحيد مهمت مدير عام الشركة، ومحمد مختار مدير الموارد البشرية، وفريق مديري الإنتاج الذين اصطحبوا المتدربات لتفقد أٌقسام الإنتاج بالشركة.

وفى ختام الجولة الميدانية اجتمع مدير المديرية، إذ أبدت الشركة رغبتها فى توفير فرص عمل لجميع المتدربات المشاركين بالزيارة، مع التأكيد علي توقيع عقود العمل فور الانتهاء من برنامج التدريب المهني بمديرية العمل مع الأخذ في الاعتبار المؤهلات والتخصصات، وتوفير مزايا عديدة تتمتع بها المتدربات.

كما أثنى مدير عام الشركة ومدير جمعية المستثمرين علي الدور الهام والمحوري الذي تقدمه مديرية العمل ببورسعيد من توفير عمالة مدربة لسوق العمل والدور التوعوي الهام الذي يساهم في زيادة الانتاجية و يعود بالنفع علي الاقتصاد الوطني، وشارك فى اللقاء مجدي كمال مدير جمعية المستثمرين، والدكتورة هند كراوية مدير وحدة السكان بمحافظة بورسعيد، ولمياء محمود مديرة إدارة الرعاية، والكيميائية ايمان مسعد مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، ومنار العوضي مدير مركز التدريب المهني، وأحمد ابو المعاطي مدير مكتب علاقات بورسعيد ، ورشا توفيق مسئولة المرأة، والمفتشين: مروة علي ، وأميرة علوش، ودعاء حمدي، وحنان ابوالعلا، والمدربين من مركز التدريب: نهلة أبو العزائم، سمر شكرى.

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