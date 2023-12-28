ads
الخميس 28 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إخماد حريق شب في محل بمنطقة البساتين

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق شب فى محل بمنطقة البساتين، دون وقوع إصابات. 
تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل محل بأحد الشوارع بمنطقة البساتين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات إطفاء وتم محاصرة النيران وإخمادها دون وقوع إصابات، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .

قوات الحماية بمنطقة البساتين شرطة النجدة