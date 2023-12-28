إخماد حريق شب في محل بمنطقة البساتين

الخميس 28/ديسمبر/2023 - 10:27 ص

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق شب فى محل بمنطقة البساتين، دون وقوع إصابات.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل محل بأحد الشوارع بمنطقة البساتين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات إطفاء وتم محاصرة النيران وإخمادها دون وقوع إصابات، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .