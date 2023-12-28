ads
الخميس 28 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

استشهاد 70 فلسطينيا في جنين جراء العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر

أحد شهداء فلسطين
أحد شهداء فلسطين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور وسام بكر، مدير مستشفى جنين، إن العملية العسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت مستمرة ومتواجدة في مدينة جنين، لافتا إلى أن الاحتلال يحظر وصول المستلزمات الطبية للمستشفيات وتواصل استهداف الأطقم الطبية بالضفة الغربية.

وأكد مدير المستشفى خلال مداخلة هاتفية على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، أن هناك أكثر من 70 شهيدا وأكثر من 250 مصابا في محافظة جنين جراء العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر، متابعًا أن "مخزون هناك طبي في الضفة يكفي القطاع الصحي بها لأشهر في حال وقوع حصار مباشر ليستطيع الصمود لفترة طويلة".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة الشهداء منذ السابع من أكتوبر الماضي في الضفة الغربية إلى 313 شهيدًا ومنذ بداية العام إلى 521 شهيدًا.

مستشفى جنين قوات الاحتلال مدينة جنين العدوان الإسرائيلي حصيلة الشهداء