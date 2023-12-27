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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

عميد الطب البيطري الأسبق: فيرس الـIp متفرع من سلالة كورونا

الدكتور مصطفى بسطامي،
الدكتور مصطفى بسطامي، أستاذ أمراض الدواجن
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قال الدكتور مصطفى بسطامي، أستاذ أمراض الدواجن، وعميد كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة الأسبق، إن أحد أخطر الأمراض التي تُصيب الدواجن في الشتاء هو التهاب الشعب الهوائية، وهذا الالتهاب يؤدي إلى غلق الشعب، مما يؤدي إلى موت الطائر، بسبب عدم القدرة على التنفس.

وتابع "بسطامي"، خلال حواره مع الإعلامي عماد الصديق، ببرنامج "حكايات ومعجزات"، المذاع على فضائية "ten"، أن فيرس الـIp الذي يُصيب الدواجن متفرع من سلالة كورونا، ولكنه غير مُعدي للإنسان، معقبًا: "كورونا الطيور غير مصيبة للإنسان، ولكنها تحمل نفس الصفات لفيروس كورونا الذي يصيب الإنسان".

وأضاف أن فيروس كورونا الذي يُصيب البشر شهد الكثير من التحورات، نتيجة سرعة تزاوج الفيروس، وهذا يؤدي إلى عدم فاعلية اللقاحات مع المتحورات الجديدة مثلما حدث في جنوب إفريقيا.


 

الدكتور مصطفى بسطامي أستاذ أمراض الدواجن الدواجن التهاب الشعب الهوائية سلالة كورونا