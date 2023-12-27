عميد الطب البيطري الأسبق: فيرس الـIp متفرع من سلالة كورونا

قال الدكتور مصطفى بسطامي، أستاذ أمراض الدواجن، وعميد كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة الأسبق، إن أحد أخطر الأمراض التي تُصيب الدواجن في الشتاء هو التهاب الشعب الهوائية، وهذا الالتهاب يؤدي إلى غلق الشعب، مما يؤدي إلى موت الطائر، بسبب عدم القدرة على التنفس.

وتابع "بسطامي"، خلال حواره مع الإعلامي عماد الصديق، ببرنامج "حكايات ومعجزات"، المذاع على فضائية "ten"، أن فيرس الـIp الذي يُصيب الدواجن متفرع من سلالة كورونا، ولكنه غير مُعدي للإنسان، معقبًا: "كورونا الطيور غير مصيبة للإنسان، ولكنها تحمل نفس الصفات لفيروس كورونا الذي يصيب الإنسان".

وأضاف أن فيروس كورونا الذي يُصيب البشر شهد الكثير من التحورات، نتيجة سرعة تزاوج الفيروس، وهذا يؤدي إلى عدم فاعلية اللقاحات مع المتحورات الجديدة مثلما حدث في جنوب إفريقيا.





