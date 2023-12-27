السيطرة على حريق نشب داخل مركز صيانة سيارات في العمرانية دون إصابات.. صور

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل مركز صيانة السيارات بالعقار رقم 40 بشارع السحاب بدائرة قسم شرطة العمرانية غرب المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقى المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مركز صيانة سيارات أسفل العقار رقم 40 بشارع السحاب بدائرة القسم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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