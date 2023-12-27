نهائي السوبر المصري.. محمد الشناوي: الأهلي جاهز لحصد اللقب وسنواجه منافسا عنيدا

أكد محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزية الفريق لمباراة نهائي كأس السوبر أمام فريق مودرن فيوتشر، ‏التي تجمع الفريقين غدا الخميس على استاد محمد بن زايد بالإمارات.‏



وقال الشناوي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: نعرف جيدًا قيمة وأهمية مباراة السوبر، خاصة إنها ستجمعنا بفريق محترم ‏ومنظم للغاية، ويسير بشكل مميز منذ بداية الموسم، وقد استعدينا جيدا للمواجهة على الرغم من ضغط المباريات مؤخرًا.‏

وأشار قائد الأهلي إلى أن الفريق الأحمر درس المنافس بشكل جيد، وسوف يقدم اللاعبين كل ما لديهم خلال المباراة، متمنيا أن يكون التوفيق حليفا لهم ‏في تحقيق الفوز والعودة بكأس البطولة.‏



وأضاف: بدأت تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي، ومازال هناك 24 ساعة لحسم الأمور بشكل نهائي، وبشكل عام كلنا نساند الـ 11 لاعبا ‏في التشكيل، وقد تعودنا أن نضع مصلحة الأهلي فوق كل اعتبار، وسوف ندعم كل من يشارك خلال المباراة.

ويغيب الشناوي عن مباراة نهائي السوبر المصري بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة سيراميكا بنصف النهائي التي ستبعده عن الملاعب لمدة 10 أيام.‏