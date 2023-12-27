"مياه الشرب والصرف الصحي" بالأقصر تعلن حصاد مشروعاتها لعام 2023

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، عن حصاد مشروعاتها لعام ٢٠٢٣ كالتالي:

1 - تم الانتهاء من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " المرحلة الأولى بمركزي إسنا وأرمنت بتكلفة إجمالية ( 430 مليون جنيه ) .

2 - جاري تنفيذ مشروع الوصلات المنزلية صرف صحي، والذى يعتمد الانتهاء منه على انتهاء شبكات الانحدار المنفذة عن طريق الهيئة القومية، حيث تم الانتهاء من (176) وصلة منزلية صرف صحى بمركز إسنا خلال شهر نوفمبر ليصبح ما تم الانتهاء منه منذ البداية حتى الآن ( 19355) وصلة، و( 118) وصلة منزلية صرف صحى بمركز أرمنت، خلال شهر نوفمبر ليصبح ما تم الانتهاء منه (7588)، ليصبح إجمالى ما تم الانتهاء منه للمركزين منذ البداية حتى الآن (26943) وصلة من مجموع ( 30 ألف) وصلة متوقع الانتهاء منها فور نهو الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي أعمال شبكات الانحدار والمطابق.

3 - جارى أعمال إنشاء محطة مياه الشرب الهنادى وخط الطرد (17 الف م3/يوم) مركز إسنا تمويل وتنفيذ الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( USAID) بتكلفة 23 مليون دولار.

4 - جارى تنفيذ أعمال الصرف الصحي المتكامل لعدد 5 قرى غرب مركز إسنا وهم (الغريرة – الكيمان - أصفون - طفنيس -حلفا 3) .

5 - جارى تنفيذ أعمال الصرف الصحي المتكامل لعدد 5 قرى أخرى شرق النيل، بواقع 3 قرى بمركز إسنا هم (الدبابية – المعلا - الشغب)، و2 قرية بمركز الطود هم (العديسات بحرى - العديسات قبلى) تنفيذ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر بتكلفة ( 108 مليون يورو) والتي تأتي كقرض من البنك الإفريقي للتنمية AFDB .

6 – فيما يخص أعمال يتم تنفيذها لصالح الغير( تغذية المنشآت الشرطية بالحبيل ) فقد تم الانتهاء من محطة مياه الشرب بطاقة 5000م3/ يوم بتكلفة 60 مليون، وجاري تنفيذ خطة الإحلال وتجديد ( شبكات ومحطات مياه شرب – شبكات انحدار ومحطات صرف صحي) بتكلفة 55 مليون جنيه.