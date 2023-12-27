ضبط المتهم بقتل شخص في القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام، اليوم، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاصطدام عمداً بآخر مما أدى إلى وفاته .

فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية بحدوث مشادة بين شخصان بدائرة المركز وقيام أحدهما بالاصطدام بالآخر بسيارته ووفاته .

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة بين (مالك شركة أسمدة ومبيدات حشرية "توفـى إثر إصابته بكسور متفرقة بالجسم" وتم نقله للمستشفى - جار المتوفـى "سائق نقل") لقيام الثانى بمحاولة إيقاف سيارته (نقل قلاب) بقطعة أرض فضاء ملك الأول ورفض الأول ذلك قام على إثرها الثانى بإستقلال سيارته والإصطدام عمداً بالأول مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته .

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية من ضبطه والسيارة قيادته , وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وتبين عدم حمله ثمة تراخيص .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.