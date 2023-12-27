تواصل أعمال الرصف بشوارع مدينة طهطا| صور

تفقد عامر عوض رئيس مركز ومدينة طهطا، أعمال رصف شارع محمد فريد بوسط المدينة، بداية من تقاطع شارع عرابي، ومرورا بمدرسة الراهبات، وحتى تقاطع شارع صلاح سالم وميدان زمزم من الجهة الشرقية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن متابعة أعمال تمهيد ورصف الطرق الداخلية والخارجية بمختلف الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

وأضاف رئيس مركز ومدينة طهطا في بيان، أنه يجري الآن أعمال رصف وتركيب بلاط الانترلوك بشارع الورشة وتفرعاته، من شارع الجهاد بمنطقة قبلى البلد، وجاري رصف عدد كبير من شوارع وحارات المدينة، مشيرا إلى رصف إمتداد صلاح سالم القبلى، ضمن خطة شاملة للارتقاء بمنظومة الطرق بمدينة طهطا.