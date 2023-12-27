جرثومة المعدة.. مرض يصيب الجهاز الهضمي ويسبب القرحة.. "أطباء" يوضحون أعراضه وطرق الوقاية

يُصاب بعض الأشخاص بمرض جرثومة المعدة، نتيجة لأسباب مختلفة، وهى تسبب ألمًا كبيرًا في المعدة رغم أنها في بعض حالات المرضى تكون موجودة في المعدة، لكنها لا تهاجمها، وعندما تظهر أعراض المرض يعني أنها بدأت في الهجوم على المعدة، وتتحول إلى معاناة وألم شديد للمصاب.

أعراض جرثومة المعدة

وتعد جرثومة المعدة أحد أبرز أسباب قرحة المعدة، وتشمل أعراضها ألم البطن خاصةً عندما تكون المعدة فارغة، وينتهي الألم عند تناول المريض الطعام أو مضاد للحموضة، فضلًا عن الانتفاخ، والتجشؤ بشكل مستمر، والغثيان، القئ، وحرقة المعدة، وارتفاع درجة الحرارة، فقدان الشهية، وفقدان الوزن.

وفي بعض الحالات المتقدمة هناك أعراض الجرثومة، والتي تكون علامة على ضرورة التدخل الطبي الفوري كما يأتي: "صعوبة البلع، والأنيميا الشديدة، وإسهال شديد، ودوران الرأس، وفقدان الوعي، وشحوب الجلد وتقيئ وألم حاد في المعدة"، ومن أعراض جرثومة المعدة في البراز وجود بعض قطرات الدم ويحتاج المريض لاستشارة الطبيب بشكل ضروري.

الوقاية خير من العلاج

للوقاية من جرثومة المعدة، في البداية لابد من الحفاظ على النظافة، وتجنب تناول الطعام وشرب الماء غير النظيف والمجهول، بالإضافة إلى غسل اليدين جيدا بالماء والصابون.

90 % مصابون بجرثومة المعدة

في هذا السياق، يقول الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد، والمستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، إن الجرثومة الحلزونية منتشرة على مستوى العالم، ومن الممكن أن تحدث العدوى من اللعاب، وتكون الإصابة ناتجة عن التلوث من خلال الطعام والشراب، وتنتشر حتى بين الأطفال والشباب، وتصل إلى 70% فى بعض الدول، وتبلغ الإصابة فى مصر أكثر من 90%، لكن الأنواع الشرسة أقل من هذه النسب، والتى تسبب المضاعفات.

وتابع "عز العرب"، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن أكثر من 95% من أسباب قرحة الاثنى عشر الإصابة بالجرثومة الحلزونية، الحلزونية، موضحًا أنه فى حالة الإصابة بالأنواع الشرسة من الجرثومة الحلزونية فإنه يجب علاجها مع متابعة الأنواع المقاومة للعلاج، وعمل منظار علوى للجهاز الهضمى للاطمئنان على حالة الغشاء المخاطى للمعدة والاثنى عشر مع أخذ عينات إن لزم الأمر.

وقال الدكتور طه عبد الحميد، استشاري الجهاز الهضمي، إن علاج جرثومة المعدة يتم من خلال الأدوية والرجوع إلى الطبيب المختص، والحرص على تناول الأعشاب الطبيعية باستمرار، مثل القرفة التي تحتوي على مضادات الأكسدة والبكتيريا، لمنع وجود البكتيريا الضارة بالجسم، وكذلك الكركم الذي يساعد على منع تلف المعدة الناتج عن العدوى ويخفف الالتهابات، والعسل أيضًا له عناصر مفيدة لعلاج جرثومة المعدة لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تعمل على القضاء على البكتيريا الموجودة بالمعدة.

وتابع "عبد الحميد"، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الشاي الأخضر له فوائد عديدة أهمها مضادات الأكسدة، ويعمل على القضاء على البكتيريا الضارة في الجهاز الهضمي، وتنقية الجسم من السموم، فضلًا عن تناول بعض أنواع الطعام الصحي.