سلطات الكونغو الديمقراطية تحظر الاحتجاجات ضد مزاعم تزوير الانتخابات

قال نائب رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية بيتر كازادي أمس الثلاثاء، إن حظرت الاحتجاجات التي دعت إليها المعارضة ضد المخالفات المزعومة خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وأراد العديد من مرشحي الرئاسة المعارضين تنظيم مظاهرة يوم الأربعاء للاحتجاج على الانتهاكات المزعومة للانتخابات وتمديد المواعيد النهائية للتصويت ويعتقدون أنه يجب إلغاء نتائج الانتخابات.

ونقل موقع Politico.cd الإخباري المحلي، عن كازادي قوله: "إن هذا التظاهر العلني للمعارضة ينتهك الأحكام القانونية التي تنص على وجوب الطعن في نتائج الانتخابات أمام المحكمة الدستورية أو غيرها من المحاكم المختصة".

وأشار إلى أن النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية لم تعلن بعد.

وكان من المقرر أن تجري الكونغو الديمقراطية انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية وبلدية في 20 ديسمبر الجاري، لكن اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة اضطرت إلى السماح لمراكز الاقتراع بمواصلة العمل في 21 ديسمبر في عدة مناطق بسبب مشاكل لوجستية.

وأظهرت النتائج الأولية التي أصدرتها اللجنة الانتخابية يوم الاثنين تقدم الرئيس الحالي فيليكس تشيسكيدي بفارق كبير مع أكثر من 80٪ من الأصوات.