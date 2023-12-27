بالصور.. وكيل تعليم مطروح يترأس لجنة المقابلات الشخصية لاختيار مدربي التوكاتسو

ترأس عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، أعمال لجنة المقابلات الشخصية لاختيار مدربين ومتابعين لتنفيذ أنشطة التوكاتسو.

وجاء ذلك بحضور أعضاء اللجنة المشكلة من إسماعيل جاتو وكيل المديرية، وأحمد هاشم رئيس مجلس أمناء المحافظة، وجمال قنديل مدير عام التعليم العام، وأسماء بدر منسق عام المدارس اليابانية بمطروح، ودينا عبد الله أمام مدير إدارة التنسيق، وذلك بقاعة الاجتماعات الصغرى في ديوان عام المديرية.

وأكد وكيل الوزارة أن أعمال اللجنة اتسمت بالشفافية والمصداقية وتقدير المسئولية لضمان الاختبار الصائب للمدربين المرشحين لأنشطة التوكاتسو، وأهمية اختيار العناصر التي تعمل بهذه المنظوم، ممن تتوافر لديهم السمات الشخصية والقدرات المهنية والفنية التي تتناسب مع مهام تفعيل ومتابعة تنفيذ التوكاتسو بكفاءة عالية.

وأشار شحاتة إلى أنه في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بزيادة فاعلية العمل داخل المدارس المصرية اليابانية والتي وصل عددها إلى 51 مدرسة، ووفقا لبروتوكول التعاون الموقع مع الجانب الياباني .

وكيل تعليم مطروح يترأس لجنة المقابلات الشخصية لاختيار مدربين التوكاتسو

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