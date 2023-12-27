مفوضية حقوق الإنسان تعرب عن قلقها إزاء استمرار القصف الإسرائيلي وسط غزة

أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، عن قلق بالغ إزاء استمرار القصف الإسرائيلي لوسط قطاع غزة، والذي أودى بحياة أكثر من 100 فلسطيني منذ عشية عيد الميلاد.

وقال المتحدث باسم المفوضية سيف ماجانجو، في بيان، إن ما يثير القلق بشكل خاص هو أن هذا القصف المكثف الأخير يأتي بعد أن أمرت القوات الإسرائيلية السكان في جنوب وادي غزة بالانتقال إلى وسط غزة وتل السلطان في رفح.

وأشار ماجانجو إلى التقارير التي أفادت بأن القوات الجوية الإسرائيلية نفذت أكثر من 50 غارة في وسط قطاع غزة خلال يومي 24 و25 ديسمبر، شملت ثلاثة مخيمات للاجئين هي البريج والنصيرات والمغازي. وقد أصابت غارتان سبعة مبان سكنية في مخيم المغازي، مما أدى إلى استشهاد نحو 86 فلسطينيا وإصابة آخرين. ويعتقد أن عددا غير معروف من الأشخاص ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض.

وارتفع إجمالي عدد الشهداء جراء الغارات على مخيمي المغازي والبريج منذ ذلك الحين إلى 131 شخصا على الأقل، وفقا لمنظمة أطباء بلا حدود، في خضم وضع إنساني متفاقم وكارثي بالفعل. وأفاد المتحدث باسم المفوضية بتدمير جميع الطرق التي تربط المخيمات الثلاثة، مما أعاق وصول المساعدات إلى المحتاجين، ولا تزال الملاجئ والمستشفيات تعمل بالحد الأدنى، وهي مكتظة للغاية وتعاني من نقص الموارد.

وشدد المتحدث باسم المفوضية على ضرورة أن تلتزم جميع الهجمات، بشكل صارم بمبادئ القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك التمييز والتناسب والحذر في الهجوم. "ويجب على القوات الإسرائيلية أن تتخذ كافة التدابير المتاحة لحماية المدنيين. ولا تعفيها التحذيرات وأوامر الإخلاء من كامل التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي".