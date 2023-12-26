مستشار النمسا يوجه تحذيرًا لأي شخص يهدد أمن البلاد

اليوم، أصدر مستشار النمسا، كارل نيهمر، تصريحات حذّر فيها أي شخص يهدد أمن البلاد بمواجهة إجراءات صارمة وإجراءات أمنية مشددة.

وأكد نيهمر في تصريحاته اليوم الثلاثاء، أن الدولة ستتخذ إجراءات حاسمة لحماية الأمن، وستظل حازمة مع أولئك الذين يسعون إلى تعريض الأمن العام للخطر، مشيرًا إلى أهمية الإجراءات التي تم اتخاذها قبيل احتفالات البلاد بعيد الميلاد.

وذكر نيهمر أن الاعتقالات بحق أربعة أشخاص متهمين بالانتماء لجماعات إرهابية في فيينا كان نتاج التعاون الدولي الجديد بين أجهزة مكافحة الإرهاب في عدد من الدول الأوروبية حيث كان هناك تخطيط لهجوم متزامن في كل من فيينا ومدريد وكولونيا.

وأضاف المستشار أن رسالتنا لمن يهددوننا أننا لن نسمح بتعريض الأعياد والثقافة الأوروبية للخطر وسوف نواصل عيش تقاليدنا بحماس كبير في المستقبل.