مجلس الزمالك يوافق على مشاركة فريق الكرة في بطولة كأس دبي للتحدي

وافق مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب على مشاركة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير المقبل.

ويشارك الزمالك في البطولة بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم .

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سيشارك قبلها في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير المقبل بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وفي سياق أخر يستأنف فريق الزمالك تدريباته يوم الخميس المقبل على ملعب النادي، عقب قرار الجهاز الفني بمنح اللاعبين راحة لمدة أسبوع بعد العودة من أنجولا، عقب خوض مباراة ساجرادا الأنجولي في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.