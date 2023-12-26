الرقابة المالية: 6.4 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بالربع الثالث من 2023

أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن الفترة من يوليو - سبتمبر لعام 2023 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي ) بلغت قيمتها 192.2 مليار جنيه وذلك على النحو التالي:

-92.7 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.

- 28 مليار جنيه قيمة إصدارات (سندات التوريق، سندات الشركات).

- 27 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.

- 20 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

- 12.1 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.

- 10 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.

- 2.4 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.

كما كشف تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية الآتي:

بلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بالربع الثالث للعام الجاري 6.4 مليار جنيه، كما كشف التقرير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن الفترة من يوليو - سبتمبر لعام 2023، عما يلي:

-2.4 تريليون جنيه قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة – بسجل الضمانات المنقولة الربع الثالث لعام 2023.

-49.6 مليار جنيه قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الربع الثالث لعام 2023.

-19.2 مليار جنيه إجمالي أقساط التأمين المحصلة الربع الثالث لعام 2023.

-8.8 مليار جنيه إجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين الربع الثالث لعام 2023.

كما أظهرت التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن الفترة من يوليو- سبتمبر لعام 2023 بالنسبة لقطاع التأمين أن قيمة إجمالي أقساط التأمين 19.2 مليار جنيه، حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 9.9 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 9.2 مليار جنيه في الربع الثالث لعام 2023

وقد بلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 8.8 مليار جنيه في الربع الثالث لعام 2023، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 5 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة الأشخاص وتكوين الأموال 3.8 مليار جنيه.

ويذكر أن تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول، وتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال يقصد بها تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.