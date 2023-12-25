الكرملين يرى محاولات أجنبية لإثارة الاضطرابات في بلجراد

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الإثنين، إن بلاده ترى محاولات من الخارج لإثارة الاضطرابات في بلجراد.

وأضاف بيسكوف في تصريح للصحفيين في تعليقه على المسيرات الأخيرة في العاصمة الصربية حيث طالب المتظاهرون بمراجعة الانتخابات البرلمانية "هناك تشريعات محلية ووكالات انتخابية. وهناك أيضا مراقبون لم يسجلوا أي انتهاكات من شأنها التشكيك في شرعية الانتخابات التي أجريت"، بحسب ما أوردت وكالة "تاس".

وأضاف "إلى جانب ذلك، من الواضح أن هناك عمليات ومحاولات من قبل قوى ثالثة، بما في ذلك قوات من الخارج، لإثارة مثل هذه الاضطرابات في بلجراد وهذا ما نشهده، ليس لدينا أدنى شك في أن سلطات البلاد ستضمن القانون والنظام".

وفي وقت سابق، حاولت كتلة المعارضة الصربية "صربيا ضد العنف" الاعتداء على مبنى إدارة مدينة بلجراد. واستخدم مثيري الشغب صواري العلم لتفكيك الباب وحطموا النوافذ، كما دمروا كاميرات المراقبة. وفرقت الشرطة مثيري الشغب بحلول منتصف الليل.

وحذر الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش من أن كل احتجاجات المعارضة وتصريحاتها الاستفزازية لن تسفر عن نتائج، مشيرا إلى أن "السلطة لا يمكن أن تتغير إلا عن طريق الانتخابات".