بـ8.5 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يفتتح بنك الدم التجميعي بمستشفي أبو كبير المركزي

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم بنك الدم التجميعي وقسم المعامل بمستشفي أبو كبير المركزي بتكلفة مالية ٨.٥ مليون جنيه بالتعاون بين مديرية الصحة ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في تقديم خدمات صحية وعلاجية مميزة للمرضي والمترددين على المستشفى.

جاء ذلك في حضور الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، والدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة وعدد من نواب البرلمان وأهالي المدينة.

أكد محافظ الشرقية حرصه على توفير كافة سبل الدعم لتطوير قدرات مستشفيات الصحة التي تقدم الخدمات للمواطنين والارتقاء بها لتقدم خدمة علاجية ملائمة وتذليل العقبات أمام القطاع الصحي طبقًا للإمكانات المتاحة، مؤكدًا على ضرورة تضافر الجهود والمشاركة المجتمعية بين كافة الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية والأهلية والخاصة والمجتمع المدني لتوفير الأجهزة الطبية وتطوير الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفيات لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين.

قدمت الدكتور أميرة خلف مديرة المستشفى عرضًا تفصيليًا لمحافظ الشرقية عن مشتملات بنك الدم التجميعي وقسم المعامل بالمستشفى وتمت الإشارة الي أن بنك الدم التجميعي تم إنشاؤه وتجهيزه بتكلفة تقديرية بلغت ٤.٥ مليون جنيه ويضم " ٢ جهاز سنترفيوج قرب الدم و٢ ثلاجة حفظ قرب الدم و٤ كراسي تبرع و٣ جهاز ميكسر قرب الدم وجهاز حفظ الصفائح الدموية، وفريزر حفظ بلازما وجهاز لحام قرب الدم"، لافته الي أن قسم المعامل تم تطويره ورفع كفاءته وتجهيزه بتكلفة تقديرية بلغت ٤ مليون جنيه دعما من وزارة الصحة والسكان حيث يضم القسم معمل طوارئ ومعمل كيمياء ومعمل مايكروبيولجي ومعمل لأمراض الدم ومكون من " ٢ جهاز كيمياء اتوماتيك لتحاليل كيمياء الدم بدقة عالية وجهاز صورة دم كاملة وجهاز مينى فيداس لتحليل الهرمونات منها تحاليل الغدة الدرقية والجار الدرقية وتحاليل ألفا فيتو بروتين وانزيمات القلب وجهاز مزارع الدم اتوماتيك و٢ جهاز تحليل غازات الدم" وتم توفير القوي البشرية اللازمة من الأطباء وهيئة التمريض لبنك الدم التجميعي وقسم المعامل، وتدريبهم علي التعامل مع الأجهزة الطبية، وذلك لخدمة أهالي مركز ومدينة أبو كبير وتقديم خدمة طبية لائقة لهم.

ومن جانبه أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة أن مستشفى أبوكبير المركزي خلال الفترة السابقة شهد تنفيذ اعمال تطوير وافتتاح أقسام طبية جديدة بتكلفة مالية تخطت ١٨ مليون جنيه، حيث تم رفع كفاءة أقسام العمليات الجراحية، والكلي الصناعي، والعناية المركزة، وعناية الكبد والجهاز الهضمي بجانب دعم المستشفى بوحدة أشعة مقطعية جديدة وجاري إنشاء مبني جديد للمستشفى علي مساحة ٤٠٠٠ متر مربع تقريبًا دعما من وزارة الصحة والسكان بتكلفة تقديرية ٧٠٠ مليون جنيه مكون من ٦ طوابق عبارة عن دور أرضي وخمس أدوار علوية، بقدرة استيعابية ١٩٢ سرير.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن المنظومة الصحية بالمحافظة تشهد طفرة غير مسبوقة من حيث تطوير الأقسام الطبية بالمستشفيات التابعة للمديرية والبالغ عددها ٢٥ مستشفي ودعمها بوحدات الأشعة المقطعية وكافة الأجهزة الطبية اللازمة وذلك للإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي من أبناء المحافظة.