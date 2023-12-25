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الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

سكرتير بني سويف يناقش مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية 

جانب من اجتماع السكرتير
جانب من اجتماع السكرتير العام المساعد
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عقد اليوم اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة بني سويف الاجتماع الدوري لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام الجاري 2023/2024 ، للوقوف على معدلات الإنجاز وفق البرنامج الزمني المقرر، وذلك في حضور الأستاذ محمد عبد اللطيف مدير الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة بالمحافظة، ومديري مديريات الصحة والتعليم والشباب والرياضة، ومسئولي التخطيط بمديريات القطاعات الخدمية.

وناقش السكرتير العام الموقف التنفيذي والمالي لعدد من المشروعات بقطاعات التعليم والصحة والشباب والرياضة والإسكان والحماية المدنية وغيرها، والتي تسهم  في تلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، مؤكدًا أهمية العمل على سرعة الانتهاء من تلك المشروعات بالمواصفات الفنية المطلوبة والتوقيت الزمني المحدد، لتحقيق أقصى استفادة من المشروعات التي تم طرحها بالخطط الاستثمارية بمراكز ومدن المحافظة كافة.\

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