ads
الإثنين 25 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس عاملين سرقا كافيه يعملان به في الشيخ زايد

ارشيفيه
ارشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أمرت النيابة العامة بالشيخ زايد بحبس شخصين لقيامهما بسرقة مبلغ مالى من أحد الكافيهات 4 أيام احتياطياً علي ذمة التحقيقات وطلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين وتحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

كان قد تلقى قسم شرطة أول الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة بلاغا من المدير المسئول بأحد الكافيهات الكائن بدائرة القسم باكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل درج المكتب الخاص بالكافيه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكبا الواقعة "عاملان بالكافيه المشار إليه"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وأرشدا عن المبلغ المالى المستولى عليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

إجراء التحريات النيابة العامة بالشيخ زايد حبس شخصين أحد الكافيهات صحيفة الحالة الجنائية قسم شرطة أول الشيخ الحالة الجنائية النيابة العامة بمديرية أمن الجيزة بسرقة مبلغ مالى أمرت النيابة العامة تحريات المباحث حاميها حراميها سرقة مبلغ مالى قسم شرطة أول الشيخ زايد