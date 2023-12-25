حبس عاملين سرقا كافيه يعملان به في الشيخ زايد

أمرت النيابة العامة بالشيخ زايد بحبس شخصين لقيامهما بسرقة مبلغ مالى من أحد الكافيهات 4 أيام احتياطياً علي ذمة التحقيقات وطلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين وتحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

كان قد تلقى قسم شرطة أول الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة بلاغا من المدير المسئول بأحد الكافيهات الكائن بدائرة القسم باكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل درج المكتب الخاص بالكافيه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكبا الواقعة "عاملان بالكافيه المشار إليه"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وأرشدا عن المبلغ المالى المستولى عليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.