الشعبة العامة للذهب تنفي توقف حركة البيع.. وتوضح أسباب تذبذب الأسعار بالأسواق

أصدرت الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس هاني ميلاد جيد بيانا توضيحيا تنفي في صدارته توقف حركة البيع بالأسواق المحلية.

وجاء البيان على النحو التالي "نسب للشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية تصريحات تشير إلى توقف الأسواق عن تجارة الذهب وتوقف الاعلان عن الأسعار ونرجو توضيح الآتي في هذا الشأن :-

اننا نؤكد أنه لا توقف في تجارة الذهب، وحول ما يحدث في الأسواق من تذبذب وعدم استقرار الأسعار نوضح أن هذا التذبذب يعود لحركة تداول كبيرة بين عرض وحركة بيعية لجني الأرباح والاستفادة من الارتفاع الكبير لأسعار الذهب تأثرا بارتفاع الأسعار العالمية وحركة طلب مرتفعة مرتبطة بتحوط المستثمرين من ارتفاعات مقبلة متوقع أن تشهدها الأسواق العالمية خلال الربع الأول من العام المقبل كقراءة لمؤشرات الأسواق العالمية من ناحية وحركة طلب موسمية بالأسواق المحلية خلال مواسم الاعياد المقدسة و بداية العام الجديد وقد أدي سرعة تغير الأسعار الي ارتباك في بعض المحلات بما تسبب في تعليق البيع لبضع دقائق لحسم أسعار البيع والشراء .

ونؤكد من جديد أنه لا توقف لحركة البيع والشراء بالأسواق المحلية، كما تؤكد الشعبة عدم مسؤليتها عما تعلنه المنصات الإلكترونية لتداول الذهب باعلان او عدم الإعلان عن الأسعار .