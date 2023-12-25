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الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على تشكيل الجونة فى مواجهة إنبي بالدوري

مدرب الجونة
مدرب الجونة
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أعلن علاء عبدالعال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة تشكيل الفريق الذي يستعد لمواجهة نظيره إنبي، اليوم الإثنين، في المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة العاشرة  مسابقة الدوري الممتاز

وجاء تشكيل الجونة الرسمي كالتالي:
حراسة المرمى : أحمد مسعود
الدفاع : أحمد حسام - عبدالله هاشم - أحمد عبدالرسول - إيمانويل لاكي
الوسط: أحمد محمود- أحمد شوشة - أشرف مجدي - أحمد بلحاج  
الهجوم : أرنو راندريانانتيناينا - جبريل شيكودي

ويستضيف فريق الجونة نظيره إنبي، على استاد خالد بشارة في افتتاح الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الجونة وإنبي بعد قليل في تمام الساعة الرابعة عصر، في افتتاح الجولة العاشرة لبطولة الدوري.

ويدخل الجونة المباراة محتلًا المركز السابع برصيد 13 نقطة جمعها من 8 مباريات، فاز في 3 مباريات وخسر 4 مباريات وتعادل فى مباراة واحدة وسجلا لاعبوه 11 هدفًا واستقبلت شباكه 8.

بينما يدخل إنبي محتلال المركز التاسع في جدول ترتيب المسابقة برصيد 13 نقطة جمعها من 9 مباريات، فاز في 4 مباريات وخسر مثلها وتعادل فى مباراة واحدة وسجل 10 أهداف واستقبل مثلها

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