غدا.. مواهب أوبرا دمنهور تحتفل بالكريسماس

تنظم دار الأوبرا المصرية، حفلا فنيا لمركز تنمية المواهب بأوبرا دمنهور بإشراف الدكتورة هدي حسني، فصلى البيانو بقيادة عمر فاروق، والغناء العربي بقيادة الدكتور محمد حسني، وذلك في السابعة مساء غد الثلاثاء، على مسرح أوبرا دمنهور، بمشاركة الطلاب ذوى القدرات الخاصة تدريب ميرفت همام سعيا لدمجهم بشكل طبيعي فى المجتمع.

يأتي الحفل فى إطار احتفالات دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، وبالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي لذوى الهمم.

يبدأ الحفل بمجموعة من الأعمال العربية والعالمية يؤديها طلاب فصل البيانو منها: خلى بالك من عقلك لـ عمر خيرت، وكان عندنا طاحون لـ الرحبانية، إلى جانب مؤلفات لـ بيتهوفن، وموتسارت وغيرهم.

كما يقدم فصل الغناء العربي نخبة من الموشحات، والمونولوجات وأعمال الطرب منها: يا من لعبت به شمول، وكيفك انت، وامسك في حلمك، وحلوين من يومنا والله، ويا عينى عليكى يا طيبة، ويا حبيبتي يا مصر ؟ والحلو حلو، وناويين، ويا أغلى اسم في الوجود، وزهرة المدائن، وأنا لحبيبي، ولولا الملامة، واسلمي يا مصر.

في حين يقام معرضا تشكيليا لطلاب فصل الرسم تدريب الفنانة منى شكرى .