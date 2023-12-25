مروان محسن يقود هجوم فيوتشر أمام بيراميدز بالسوبر المصري

أعلن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق فيوتشر، تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز بكأس السوبر المصري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

الدفاع: جوناثان نجويم، محمد عبد السلام، ، علي الفيل ، باسم علي

الوسط: غنام محمد، محمد صادق ، محمد فاروق ، كجالي درامي، عبد الكبير الوادي

الهجوم: مروان محسن

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود حمدي، محمد ربيعة، محمود رزق، بيلو، محمد محمود ، علي زعزع ، هشام عادل ، احمد عاطف ، عمر السعيد

ويواجه في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة فريق فيوتشر، بيراميدز على ملعب استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة الرياضي، بنصف نهائي كأس السوبر المصري والمقام في أبوظبي.