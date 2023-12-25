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الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مروان محسن يقود هجوم فيوتشر أمام بيراميدز بالسوبر المصري

فيوتشر
فيوتشر
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أعلن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق فيوتشر، تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز بكأس السوبر المصري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

الدفاع: جوناثان نجويم، محمد عبد السلام، ، علي الفيل ، باسم علي

الوسط: غنام محمد، محمد صادق ، محمد فاروق ، كجالي درامي، عبد الكبير الوادي

الهجوم: مروان محسن

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود حمدي، محمد ربيعة، محمود رزق، بيلو، محمد محمود ، علي زعزع ، هشام عادل ، احمد عاطف ، عمر السعيد

ويواجه في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة فريق فيوتشر، بيراميدز على ملعب استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة الرياضي، بنصف نهائي كأس السوبر المصري والمقام في أبوظبي.

فيوتشر بيراميدز السوبر المصري أيمن مصطفى مروان محسن