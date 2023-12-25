اليوم.. نظر معارضة الفنانة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات

تنظر محكمة جنح مستأنف أكتوبر، اليوم الاثنين، معارضة الفنانة نسرين طافش على حكم حبسها 3 سنوات في القضية رقم «1636 لسنة 2023»، وذلك على الحكم الصادر بجلسة 26 يونيو 2023 غيابيًا بحبس المتهمة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرين ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا.

وأسندت النيابة العامة لنسرين طافش بدائرة الشيخ زايد، أنها أصدرت بسوء نية شيكا بقيمة 4 ملايين، لصالح سيدة تٌدعى نشوى صفاء الدين، وتبين أنه لا يقابله رصيد قائم وقابل السحب وذلك مع علم المتهمة بذلك.

وقدم دفاع «نشوى» سندًا لدعواه صورة ضوئية من شيكات بنكية بذات التاريخ يتضمن أمرًا من المتهمة إلى البنك بأن يدفع إلى المجني عليها المبلغ ومزيل بتوقيع المتهمة، وكذلك صورة ضوئية من رفض البنك للشيك لعدم كفاية الرصيد.