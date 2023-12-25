"علوم الحاسب" بجامعة مصر للمعلوماتية الأهلية تعقد الاجتماع الأول لمجلسها

عقدت كلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة مصر للمعلوماتية الأهلية، الاجتماع الأول لمجلسها الاستشاري والذي يضم في عضويته نخبة من الخبراء المحليين والدوليين في قطاع صناعة البرمجيات والذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات، وذلك بهدف التغلب على المشكلات التي تواجه الصناعة، وتحقيق الربط بين احتياجات سوق العمل والخريجين، فضلًا عن تحقيق التواصل المستمر مع أصحاب الشركات.

وجرت أعمال اجتماع المجلس الاستشاري لكلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة مصر للمعلوماتية، بحضور الدكتورة هدى مختار عميد الكلية والسادة أعضاء هيئة التدريس، بمقر الجامعة في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي ناقش خلاله سبل صياغة حلقة الوصل بشكل عملي بين الكلية والقطاع الصناعي، والمساهمة في تحديث وتشكيل الخطط الأكاديمية والدراسية والبحثية بما يتسق مع الواقع ليصبح خريج الكلية لديه خبرة عملية تؤهله حل وتجاوز المشكلات التي يعاني منها القطاع بأشكاله المختلفة، وكذلك احتياجات سوق العمل، وسبل التعاون فى مجالات تدريب طلبة الكلية، والإشراف على مشاريع التخرج، وعقد ندوات تعريفية للطلاب و غيرهم.

وفي مستهل الاجتماع رحب كل من الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، والدكتور أحمد حسن نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بأعضاء المجلس الاستشاري، مؤكدين أن هذا الاجتماع فرصة مثالية لتقييم مدى التقدم الذي أحرزته الكلية منذ نشأتها، بالإضافة لاستشراف الأولويات الاستراتيجية المستقبلية للكلية والتي يساعدنا في تحقيقها السياسات الحاكمة للجامعة بشكل عام.

كما قدمت الدكتورة هدى مختار عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات، خلال الاجتماع عرضا حول برامج وأهداف واهتمامات وأنشطة الكلية والتخصصات والخطط الدراسية والإمكانيات الأكاديمية والفنية المتوفرة فيها، كما استعرضت الخطة الاستراتيجية للكلية خلال السنوات المقبلة.

وأشادت بالدعم الذي يقدمه الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإنجاح خطط الجامعة وجاهزية طلابها لسوق العمل المحلي والدولي، حيث يأتي إنشاء المجلس الاستشاري للكلية في إطار العمل على رفع وتوفير الكفاءات الفنية المطلوبة لسوق العمل، ووضع الحلول المناسبة للمشاكل الفنية التي تواجه قطاع الصناعة. كما أشادت الدكتورة هدى مختار على دور لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات للتأكد من أن البرامج الأكاديمية تغطي المناهج العلمية المتقدمة والسريعة التطور.

وأوضحت عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات، مهام المجلس، والتي تتمثل في تحقيق الشراكة المجتمعية مع قطاعات ومؤسسات المجتمع المدني مثل الاستشارات، البحث والتطوير، والمساهمة في تطوير البرامج والمناهج وفق متطلبات سوق العمل، وتوسيع نطاق فرص التدريب للطلاب، ونقل الخبرات العملية لهم، ومساعدة اعضاء هيئة التدريس والطلبة بإجراء الأبحاث العلمية في الشركات الصناعية مما يعزز من نجاحات تلك الشركات، إضافة إلى المساعدة في تقديم الآراء والمقترحات والتوجهات التي تساعد الكلية في تحديد توجهاتها الاستراتيجية والتطويرية.

يذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويقع مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هي علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم، وتقدم 16 برنامجا تعليميا متخصصا لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات والميكاترونكس، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.

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