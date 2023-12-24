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الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

محلل اقتصادي: هناك بعض التباطؤ الاقتصادي في 2024

المحلل الإقتصادي
المحلل الإقتصادي عاصم منصور
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قال المحلل الإقتصادي عاصم منصور، إن هناك بعض التباطؤ الاقتصادي في 2024، حيث نشهد معدلات عاليه لخفض الفائدة، وسيستفيد الدولار الأمريكي في النصف الثاني من عام 2024، ولكن في النصف الأول قد يشهد تراجعا بسبب تراجع المستثمرين.

وأضاف خلال مداخلة مع قناة "اكسترا نيوز"، أن حركة الاستثمار العالمية، قد تشهد تباطؤ، بسبب التوتر الذي يسيطر على الكثير من دول العالم.

وأشار إلى أن الإستثمارات ستتجه إلي الأسهم طويلة المدى، بالإضافة إلى أن هناك بعض الأحداث التي قد تحدد وجهة المستثمرين، مثل الذهب الذي سيجذب العديد من المستثمرين.

ولفت إلى أن صناديق الإستثمار العالمية، قد تتجه للإستثمار في الذهب في النصف الأول من عام 2024، وبعد ذلك تتحول في الإستثمار في الدولار في النصف الثاني من العام.

المحلل الاقتصادي عاصم منصور التباطؤ الاقتصادي الدولار الأمريكي