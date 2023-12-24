«طفولة عين شمس» تناقش رسالة ماجستير "استخدام القصص الموسيقية لخفض نقص الانتباه وفرط الحركة"

ناقشت كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس، رسالة ماجستير الدراسات النفسية للأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة بقسم الدراسات النفس بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس، حول ملف استخدام القصص الموسيقية الحركية لخفض نقص الانتباه وفرض الحركة لدى عينة من الأطفال والمقدمة من الباحثة إيمان عبد المرضى محمدى وهدان.

جاء ذلك بحضور الدكتورة غادة عبد الرحيم علي أستاذ علم التربوى المساعد بقسم العلوم التربوية والنفسية بكلية التربية النوعية بجامعة القاهرة، وإشراف الدكتورة أسماء عبد العال الجبرى، أستاذ علم النفس بقسم الدراسات النفسية للأطفال بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس.

وتكونت لجنة المناقشة من الدكتورة أسماء عبد العال الجبرى أستاذ علم النفس بقسم الدراسات النفسية للأطفال بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس، والدكتورة أمل محمد حمد أستاذ علم النفس المساعد بقسم الدراسات النفسية للأطفال بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس، والدكتورة شيرين عبد المعطى على أستاذ التربية الموسيقية المساعد بقسم العلوم الأساسية بكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة الإسكندرية، والدكتورة غادة عبد الرحيم علي، أستاذ علم التربوى المساعد بقسم العلوم التربوية والنفسية بكلية التربية النوعية بجامعة القاهرة، التى أكدت الأهمية الكبيرة لهذه الرسالة فى ظل الاهتمام الكبير من مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعطاء أولوية قصوى للاهتمام بملف ذوى الهمم بصفة عامة والأطفال بصفة خاصة.