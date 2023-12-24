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الأحد 24 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مقتل عنصر إجرامي شديد الخطورة بقنا عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الأمن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا، من تحديد مكان تواجد (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة – له معلومات جنائية، وسبق إتهامه فى قضيتى "سلاح – مخدرات") من متجرى المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة قفط.

وقالت وزارة الداخلية فى بيانا لها اليوم، إنه حال إستهداف المتهم بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، مما أسفر عن مصرعه، وعُثر بحوزته على (بندقية آلية و5 فوارغ – 35 كيس من مخدر الشابو – 30 كيس من نبات البانجو المخدر).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وأكدت أن ذلك جاء إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية شديدة الخطورة الإجرامية. 

أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الأمن العام