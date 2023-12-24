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الأحد 24 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

غدًا.. غناء وباليه القدرات الخاصة بمواهب الأوبرا فى الجمهورية

بمناسبة اليوم العالمى لذوى الهمم ..

احتفالية اليوم العالمى
احتفالية اليوم العالمى لذوى الهمم بالإوبرا
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بمناسبة اليوم العالمى لذوى الهمم تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلا لمركز تنمية المواهب تحت اشراف مديره الفني الدكتور سامح صابر حيث يقدم الطلاب ذوى القدرات الخاصة من فصل الغناء العربى تدريب وقيادة ميرفت فريد بمشاركة فصل الباليه تدريب واخراج عايشة فؤاد حفلا في السابعة مساء الاثنين 25 ديسمبر على مسرح الجمهورية .

يتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال الغنائية الخاصة بالعام الجديد والاغانى الوطنية يصاحبها مشاهد استعراضية وباليه منها مارش باليه كسارة البندق ، مصر يا اول نور فى الدنيا ، وباحتاج لك وتحتاج لي ، على قد حبنا ، مسأله مبدأ ، كان يا مكان ، كوكب تاني ، جت سليمة ، اخر ايام الصيفية ،لسة هتحلى ، ليلة عيد ، ولا اي كلام ، فرصة تتغير وغيرها.. اداء  مصطفى عبد الرحمن ، حسن الكاف ، مروان احمد ، فريدة احمد ، استيفن روماني ، محمد ايمن ، عاصم محمد ، مريم طارق ، عز الدين سامح ، حنين سامح ، فرح محمد ،شرف احمد ، سلوان محمد، أميره عزت، محمد مصطفى، على فرج، بسمه ثابت وسهى مدحت .

يذكر ان مركز تنمية المواهب تاسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ، ويضم اقساما مختلفة ومتنوعة ، كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم خلال فترة الدراسة.

مركز تنمية المواهب الدكتور خالد داغر اليوم العالمي لذوي الهمم الدكتور سامح صابر فصل البالية مسرح الجمهورية