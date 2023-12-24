وكيل رياضة القليوبية يعقد الاجتماع التنسيقى لنهائي دورى مراكز الشباب

اجتمع اليوم الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية مع الدكتور وليد الفرماوي وكيل المديرية للشباب واللجنة المنظمة لنهائى دورى مراكز الشباب النسخة العاشرة والمقرر إقامته يوم ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ بنادي سيتي كلوب.



أشاد الصبروط بدور إدارة الشباب بالمديرية في ادارة مباريات دورى مراكز الشباب في هذه النسخة فى هذه الفترة الوجيزة، وصولا إلى تنفيذ نهائى الدورى مؤكدا على تميز مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية في إخراج النهائي بشكل مختلف ومنظم فى حضور معالي اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية فى الأعوام السابقة.



كما أكد الصبروط على ضرورة تقسيم المهام، وكل فرد فى اللجنة له مهمه محددة يتم إنجازها وفقا لبرنامج الاحتفال، و أيضا التنبيه على الفرق بالالتزام بالحضور في الميعاد المحدد والتواجد فى غرف الملابس المخصص لهم و تواجد جميع الادوات من الكرات والزي الموحد بأرقام واضحة، وفى النهاية بالروح الرياضية بعد الانتهاء من المباراة والظهور بالشكل اللائق.

الجدير بالذكر أن المباراة النهائية بين فريق مركز شباب بهادة "القناطر الخيرية" ومركز شباب المنزلة "طوخ " بنادي سيتي كلوب ، و قد حصل علي المركز الثالث فريق مركز شباب الإصلاح الزراعي "قليوب" .