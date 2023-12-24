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الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض علي عاملين خردة سرقا دليل محبس غاز بالدقي

أرشيفيه
أرشيفيه
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط عاملين خردة متهمين بسرقة دليل محبس تابع لإحدى شركات الغاز من أمام عقار كائن بدائرة قسم شرطة الدقى.

تلقي المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا من عمال بشركة الغاز يفيدون سرقة دليل محبس تابع لإحدى شركات الغاز من أمام عقار كائن بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحـــص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة عاملين خردة وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وبمناقشتهما إعترفا بإرتكاب واقعة سرقة آخرى بدائرة القسم وبيعها لعميلهما سيىء النية تاجر خردة – مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور أمكن ضبطه وبمواجهته أيد ذلك وأرشد عن المسروقات داخل المخزن ملكه بدائرة القسم.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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