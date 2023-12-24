حبس 5 متهمين بسرقة ماسورة حديد من أسفل كوبري تحت الإنشاء بالقاهرة

أمرت جهات التحقيق المختصة اليوم الأحد بحبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة ماسورة حديد من أحد الكباري تحت الإنشاء، وأقر بارتكابهم العديد من وقائع السرقات بذات الأسلوب، كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية في الواقعة.

وتمكن رجال المباحث من ضبط ( 5 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية) وبحوزتهم (سيارة ملك أحدهم - ٢ أنبوبه أكسجين لحام ولمبة لحام لقطع الحديد مثبته بالأنبوبة5- سيارة ربع نقل ملك أحدهم محمل عليها "ماسورة حديدية") وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة الماسورة الحديدية من أسفل أحد الكبارى "تحت الإنشاء" مستخدمين الأدوات المضبوطة. تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.