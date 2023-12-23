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السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على طالب المتهم بتهديد الإعلامية ريهام سعيد بالشيخ زايد

أرشيفيه
أرشيفيه
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ألقت الاجهزة الامنية بمديرية أمن الجيزة القبض على طالب لقيامة  بإرسال رسائل سب وقذف عبر موقع "فيس بوك" إلى الإعلامية ريهام سعيد بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد.

تلقي قسم شرطة أول زايد بمديرية أمن الجيزة بلاغا  من الإعلامية ريهام سعيد مقيمة بدائرة قسم شرطة أول 6 أكتوبر، بتضررها من مُستخدم أحد الحسابات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لقيامه بإرسال رسالة للصفحة الخاصة بها تضمنت عبارات سب وقذف والتهديد بالإيذاء.

وبالفحص أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن تحديد مرتكب الواقعة طالب، مقيم بمحافظة سوهاج وضبطه وبحوزته جهاز حاسب آلى "لاب توب"- هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين وجود آثار ودلائل تؤكد إرتكابه للواقعة" .

كما تبين قيامه بإرسال رسائل إلى العديد من الفنانين والمشاهير تضمنت عبارات إعجاب وطلب التواصل معهم.

وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة بقصد لفت إنتباه الشاكية للتواصل معه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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